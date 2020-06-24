США вводят новые пошлины на европейские товары

США подготовили проект ряда новых пошлин на европейские товары объемом около 3,1 миллиарда долларов. Об этом сообщает «Интерфакс».

Офис торгового представителя США объявил, что 100-процентные пошлины могут быть введены на 30 товаров из Европейского союза, в том числе на кофе, шоколад, алкогольные напитки и оливки. Помимо этого, тарифы на товары, пошлины на которые составляют от 15 до 25 процентов, будут значительно увеличены.

Данные меры рассматриваются в качестве ответа США на субсидирование Европейским союзом своих авиастроительных компаний. По мнению экспертов, они могут привести к полномасштабной торговой войне между Соединенными Штатами и ЕС.

Ранее Евросоюз запросил разрешение от Всемирной торговой организации (ВТО) для введения пошлин в размере 11,2 миллиарда долларов на американские товары. ВТО примет решение касательно ответных торговых тарифов ЕС против США в июле. Убытки понесут не только американские авиастроительные компании, но и производители угля, фермеры, а также рыбный промысел.