В Грузии возобновляется чемпионат по футболу

После вынужденной паузы, вызванной пандемией коронавируса, Национальная лига Грузии по футболу возобновится 25 июня столичным дерби между «Сабуртало» и действующим чемпионом страны — «Динамо», передает Первый канал Грузии.

Игра пройдёт на тбилисском стадионе имени Михаила Месхи, начало матча в 18:00 по местному времени.

Игры возобновленного чемпионата в масштабе страны будут проходить на восьми стадионах в шести городах. Все стадионы «Национальной лиги Crystalbet» находятся в полной готовности к возобновлению сезона как со спортивной точки зрения, так и в плане безопасности.

На стадионах будут полностью соблюдены рекомендации, основанные на протоколе Министерства здравоохранения.