Crew Dragon может вернуться на Землю 2 августа

На Землю корабль Crew Dragon может вернутся 2 августа. Об этом заявил заместитель руководителя программы коммерческих полетов NASA Стивен Стич.

Самое раннее — 2 августа, уточнил Стич, пояснив, что график возвращения зависит от загруженности астронавтов на Международной космической станции (МКС). По его словам, в настоящее время специалисты продолжают наблюдение за Crew Dragon. Корабль остается в «спящем режиме», но каждую среду специалисты включают его систему для проверки работы и тестирования.

Напомним, принадлежащий компании SpaceX космический корабль Crew Dragon совершил первый испытательный полет с экипажем. 31 мая он доставил на МКС астронавтов Дага Херли и Боба Бенкена.