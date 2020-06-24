Трамп раскритиковал союзников по НАТО

Президент США Дональд Трамп раскритиковал союзников страны по НАТО и призвал их увеличить свои расходы на оборону. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам главы государства, он не будет доволен до тех пор, пока все страны-члены организации не начнут выполнять свои обязательства. Трамп считает, что всего восемь государств НАТО на данный момент довели расходы на оборону до установленного показателя в два процента. В частности, президент недоволен расходами Германии на военные цели.

Лидер страны также рассказал о своей беседе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Он сказал, что проделана хорошая работа, а я ответил, что все недостаточно хорошо», — подчеркнул Трамп.