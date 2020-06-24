Встреча президентов Польши и США, которая казалась многим неожиданной, была тщательно спланирована задолго до этого июньского дня. Как мы сообщали, обе стороны еще за два-три дня не подтверждали такое развитие событий. И только утечка из канцелярии президента из Варшавы говорила о том, что все произойдет, как и предполагали аналитики. Сообщаем детали визита.

Буквально за несколько часов до визита стало известно, что один из представителей Белого дома подтвердил наличие 123 договоренностей между Польшей и США в области закупок военного снаряжения. Это было объявлено за несколько часов до посадки президентского самолета Анджея Дуды в США.

Именно оборонная тематика стала основной в переговорах президента Дональда Трампа и президента Анджея Дуды. Общая сумма этих соглашений, по данным из Белого дома, составит 15,6 миллиарда долларов.

Еще в январе 2020 года было подписано соглашение между США и Польшей, согласно которому страна восточного фланга НАТО получит боевые самолеты пятого поколения F-35 в сочетании с обучением первых экипажей и наземного персонала, а также с обеспечением логистики ценой 4,6 миллиарда долларов.

Каждый такой самолет стоит 87,3 миллиона долларов, а расходы на перестройку наземных служб для таких самолетов составят от 15 до 405 миллионов долларов.

Обозреватели считают, что в таком случае поляки заплатят больше за один самолет на 2 миллиона, чем американцы для своих ВВС. Будут и другие расходы. И заработают на этом власти США, которым достанется маржа, то есть разница между ценой поставщика и ценой для покупателя. Так как поляки не покупают самолеты от самого производителя, а от правительства США.

К тому же Польша должна будет еще приплатить за специальное оборудование для этих дорогих самолетов, которое не является стандартным.

Первые многоцелевые истребители F-35 прибудут в Польшу только в 2024 году, но вначале они будут находиться на авиабазах США, где пройдут обучение пилоты польских ВВС. Интересно, что реклама именно этих самолетов уже мелькает на польских информационных порталах от имени знаменитой корпорации Lockheed Martin под лозунгом «Безопасность и партнерство для Польши!».

В медиа говорят, что польская экономика, по мнению аналитиков, обгоняет американскую на протяжении последних десяти лет. И потому визит президента Дуды нельзя рассматривать как визит «бедного родственника» в гости к «богатому дяде».

Недавно британский авторитетный институт в Лондоне FTSE Russek навал Польшу страной «развитой», а не «развивающейся», чему многие страны посткоммунистического пространства могут позавидовать.