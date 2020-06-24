Специальный трибунала в Гааге по расследованию военных преступлений в Косово опубликовал заявление, в котором говорится, что Хашим Тачи, который сейчас является президентом Косово, наряду с другими участниками войны 1998-1999 годов, подозревается в убийствах на этнической почве и по политическим мотивам, а также в насильственных исчезновениях, преследовании и пытках.

Хашим Тачи был одним из организаторов Освободительной армии Косово, затем он возглавил ее политическое крыло – Демократическую партию Косово. С 2008 по 2014 год был премьер-министром, с 2016 года – президент Косово. Пикантности нынешней ситуации добавляет то, что заявление Гаагского трибунала вышло в тот момент, когда Тачи направился в Вашингтон, чтобы при посредничестве Белого дома провести переговоры с сербским президентом Александром Вучичем о нормализации отношений. Глава Косово для подстраховки перед отъездом в США заявил, что не рассчитывает на позитивный результат от этой встречи. Теперь же, когда его легитимность сильно поколеблена заявлением Гаагского трибунала, ожидать положительного исхода переговоров стало еще сложнее.

Совсем недавно непростые отношения Сербии и Косово обострились еще больше: 28 мая косовский спецназ задержал больше десяти сербов на севере края, провел спецоперацию на севере края, где компактно проживают сербы, два сотрудника миссии ООН получили ранения. В ответ Александр Вучич привел вооруженные силы Сербии в полную боевую готовность. 5 июня Хашим Тачи сделал громкое заявление о том, что не прочь присоединить к Косово еще три сербских области - Прешево, Буяновац и Медвежду на основании «исторического права». Это, конечно, всего лишь риторика, но риторика опасная.

От посредничества представителя ЕС в урегулировании отношений с Сербией Тачи отказался: еще в марте специальным посредником по Косово глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель назначил словацкого дипломата Мирослава Лайчака. Но Словакия не признает независимость Косово, и потому президент Тачи предпочитает посредничество Белого дома. Всего независимость Косово признали около ста стран, включая двадцать два члена ЕС, но Кипр, Греция, Румыния, Испания и Словакия пока отказываются это делать. Против также Россия, Китай и Израиль.