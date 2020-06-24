Митинг Трампа обернулся карантином для сотрудников спецслужб
Десятки сотрудников Секретной службы США, работавшие на митинге президента Дональда Трампа в городе Талса в американском штате Оклахома, отправлены на самоизоляцию после двух случаев заражения среди коллег, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Согласно источникам газеты, Секретная служба США дала указания своим сотрудникам, работавшим во время предвыборного митинга Трампа, оставаться в своих домах в течение 14 дней.
Согласно информации телеканала NBC, ранее COVID-19 обнаружили у шести членов передовой группы предвыборного штаба главы Белого дома, которые готовили митинг в Талсе. Позже сообщалось, что заболели еще два сотрудника предвыборного штаба, оба работали на митинге.