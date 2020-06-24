В Украине новый антирекорд: почти 1000 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Украине коронавирус подтвержден еще у 994 человек, сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Это максимальный суточный прирост в стране с начала эпидемии. До этого более 900 случаев фиксировали только дважды – 18 и 23 июня, отмечает издание Гордон.

Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 40 008. От коронавирусной инфекции скончались 1067 жителей страны, в том числе 16 – за последние сутки, вылечились – 17 758 (+349).

