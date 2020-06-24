29 сотрудников бакинского метро заразились коронавирусом

29 сотрудников ЗАО «Бакинский метрополитен» заразились коронавирусом, сообщил журналистам руководитель пресс-службы Бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов.

По его словам, 6 заболевших вирусом выздоровели и выписаны, 22 человека продолжают лечение в различных медицинских учреждениях.

«Один из заразившихся COVİD-19 скончался. Эти лица заразились в разное время. Руководство «Бакметрополитен» регулярно интересуется состоянием больных», - сказал глава пресс-службы.

По его словам, за истекший период результаты анализов, взятых у 7 сотрудников с подозрением на коронавирус, оказались негативными.

Заразившиеся коронавирусом сотрудники ЗАО работают в различных сферах. Факта массового заражения в ЗАО «Бакинский метрополитен» не зафиксировано.

Б. Мамедов добавил, что сотрудникам разрешается приступать к работе после соответствующей проверки: «В метрополитене не было случаев заражения во время работы. Больные с симптомами коронавируса сдают анализы и до получения результатов находятся дома».