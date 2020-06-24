Чавушоглу: «Настоящая Франция играет в опасную игру»

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил Францию в «опасных играх и лицемерии» в Ливии, а также в манипуляциях политикой Египта.

В интервью турецкому радио «Башашекхир» Чавушоглу отметил, что Совбез ООН поддерживает Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, а Франция — член СБ ООН, при этом выступает на другой стороне конфликта, пишет «Коммерсант».

По словам турецкого дипломата, это «лицемерие»: «Все видят, что настоящая Франция играет в опасную игру». Таким образом Чавушоглу вернул президенту Франции Эммануэлю Макрону его слова об «опасных играх» Турции в Ливии.

Турецкий министр, кроме того, прокомментировал высказывание президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси о том, что Каир окажет военную поддержку ливийским племенам, если силы ПНС, которое поддерживает Турция, пересекут «красную линию» и продолжат наступление на город Сирт и район Эль-Джуфра. По словам Чавушоглу, разговор о «красной линии» связан со стремлением Египта получить доступ к нефтяным скважинам.