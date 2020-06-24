В Армении число новых случаев заражения за прошедшие сутки составило 771. По словам министра здравоохранения Арсена Торосяна, это новый "рекорд" за все время эпидемии, сообщает Sputnik Армения.

Глава Минздрава Армении сообщил, что места есть во всех реанимациях, но их не много и они быстро занимаются и освобождаются: "Сейчас состояние 502 человек оценивается как тяжелое, еще 113 - как крайне тяжелое. 40 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких".

"Очевиден факт снижения темпа распространения инфекции среди молодежи, однако темп распространения COVID-19 вырос среди людей старшего поколения. Вирус везде, и нужно соблюдать все установленные правила безопасности", – сказал Торосян.

