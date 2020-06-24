ООО «Бакинская телефонная связь» (Baktelecom) Министерства транспорта, связи и высоких технологий по случаю 26 июня – Дня Вооруженных сил Азербайджана – оказало поддержку в предоставлении бесплатной услуги беспроводной связи группе инвалидов и семей шехидов Карабахской войны, а также семей, нуждающихся в социальной помощи.

Целью проведения социальной акции является удовлетворение потребностей группы людей в услугах телефонной связи и интернета в период борьбы с пандемией COVID-19.