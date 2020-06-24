Януковича снова обвинили в госизмене

Государственное бюро расследований сообщило экс-президенту и двум бывшим министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву, что они подозреваются в совершении госизмены. Им грозят тюремные сроки до 15 лет с конфискацией имущества. Все трое в настоящий момент проживают в России.

По версии следствия, в 2012-2014 годах подозреваемые целенаправленно снижали обороноспособность Украины с помощью «так называемого реформирования Вооруженных сил»: сокращали численность войск, переформировали воинские части, меняли их дислокацию. «Такие действия совершались, в частности, на территории Автономной Республики Крым, что в дальнейшем привело к аннексии полуострова», – сообщило ГБР.

В начале 2019 года суд в Киеве уже признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Он заочно приговорен к 13 годам лишения свободы.