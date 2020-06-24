Милли Меджлис собирается на внеочередное заседание
Сегодня депутаты Милли Меджлиса соберутся на внеочередное заседание парламента, в повестке которого 16 вопросов, сообщает пресс-служба парламента.
Это законопроекты о поправках: в Уголовно-процессуальный кодекс Азербайджана (третье чтение); в закон «О государственной пошлине» (третье чтение); в закон «Об административном контроле над работой муниципалитетов» (второе чтение); в закон «Об исполнителях» (второе чтение); в Кодекс об административных правонарушениях (второе чтение); в Кодекс об исполнении наказаний (второе чтение); в Уголовный кодекс (второе чтение); в Кодекс об административных нарушениях (второе чтение); в закон «О телекоммуникациях» (второе чтение); в Налоговый кодекс (первое чтение); в закон «О нотариате» (первое чтение); в закон «О социальном страховании» (первое чтение); в закон «О государственном земельном кадастре, мониторинге и землеустройстве» (первое чтение); в закон «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц» (первое чтение); в закон «О неправительственных организациях (общественных объединениях и фондах) (первое чтение); в закон «О грантах» (первое чтение).