Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о дополнительных мерах по проектированию и строительству центральной больницы Самухского района.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и строительства центральной больницы Самухского района 2 миллиона манатов, указанные в подпункте 1.19.7 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для капиталовложений (инвестиционных расходов)", выделяются Министерству здравоохранения Азербайджана.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из данного распоряжения.