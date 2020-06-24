Ильхам Алиев в Мингячевире фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл в город Мингячевир.
Как сообщает АзерТАдж, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Мингячевира и возложил к нему цветы.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл в город Мингячевир.
Как сообщает АзерТАдж, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Мингячевира и возложил к нему цветы.
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