Ильхам Алиев в Мингячевире фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня прибыл в город Мингячевир.

Как сообщает АзерТАдж, глава государства посетил памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву в центре Мингячевира и возложил к нему цветы.

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