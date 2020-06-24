У президента Киргизии коронавирус не выявлен

Результат теста президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова на коронавирус оказался отрицательным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам пресс-секретаря главы государства, Жээнбеков продолжает находиться на самоизоляции и ведет работу в удаленном режиме. У остальных сопровождающих главы государства инфекция также не обнаружена.

У двоих заразившихся членов делегации заболевание проходит бессимптомно, лечение будет проводиться в условиях домашней изоляции.

Жээнбеков приехал в Москву для участия в праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Однако выяснилось, что двое сотрудников делегации, заведующий отделом внешней политики аппарата президента Данияр Сыдыков и сотрудник охраны, инфицированы коронавирусом. В результате Жээнбеков отказался от участия в параде.