Kapital Bank представил новый филиал «Иншаатчылар»

Во время церемонии открытия филиала главный директор по розничным продажам Kapital Bank Рамиль Имамов подчеркнул важность мер, направленных на сокращение времени ожидания и обслуживания с целью обеспечения удобства клиентов в период пандемии, а также расширение сервисной сети, в частности, открытие нового филиала «Иншаатчылар» для облегчения доступности банковских услуг.

Kapital Bank, один из ведущих банков страны, представил новый филиал «Иншаатчылар», который будет функционировать по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица А. М. Шарифзаде, 162.

Филиал «Иншаатчылар» предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, денежные переводы, оплату связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие услуги. Обновленный филиал обладает всеми необходимыми условиями и возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.

Следует отметить, что Kapital Bank с 2015 года в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определённые работы. В течение этого периода были отремонтированы и сданы в эксплуатацию многие филиалы и отделения банка, полностью отвечающие современным требованиям. В этом году был осуществлен капитальный ремонт и релокация 3 филиалов, представлено 4 новых структурных подразделения, один из которых является филиал «Иншаатчылар». В то же время, на протяжение последних лет более 50 филиалов были отремонтированы и переведены в новые офисы, открылось более 30 новых точек обслуживания. Как продолжение проекта трансформации, в текущем году планируется проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых филиалов и отделений.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 16 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.