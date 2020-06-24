Kapital Bank представил новый филиал «Иншаатчылар»
Kapital Bank, один из ведущих банков страны, представил новый филиал «Иншаатчылар», который будет функционировать по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица А. М. Шарифзаде, 162.
Во время церемонии открытия филиала главный директор по розничным продажам Kapital Bank Рамиль Имамов подчеркнул важность мер, направленных на сокращение времени ожидания и обслуживания с целью обеспечения удобства клиентов в период пандемии, а также расширение сервисной сети, в частности, открытие нового филиала «Иншаатчылар» для облегчения доступности банковских услуг.
Филиал «Иншаатчылар» предлагает клиентам расчетно-кассовые операции, вклады, различные виды кредитования, платежные карты, денежные переводы, оплату связи, коммунальных и прочих услуг, обмен валюты и другие услуги. Обновленный филиал обладает всеми необходимыми условиями и возможностями для оказания качественного клиентского обслуживания.
Следует отметить, что Kapital Bank с 2015 года в рамках проекта трансформации филиальной сети проводит определённые работы. В течение этого периода были отремонтированы и сданы в эксплуатацию многие филиалы и отделения банка, полностью отвечающие современным требованиям. В этом году был осуществлен капитальный ремонт и релокация 3 филиалов, представлено 4 новых структурных подразделения, один из которых является филиал «Иншаатчылар». В то же время, на протяжение последних лет более 50 филиалов были отремонтированы и переведены в новые офисы, открылось более 30 новых точек обслуживания. Как продолжение проекта трансформации, в текущем году планируется проведение основательных ремонтных работ еще в нескольких городских и региональных филиалах, а также открытие новых филиалов и отделений.
Kapital Bank оказывает услуги населению в 102 филиалах и 16 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.