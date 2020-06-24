ВОЗ: через неделю в мире будет 10 миллионов заболевших COVID-19

Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в мире на следующей неделе превысит десять миллионов человек. Об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, сейчас ВОЗ знает о более чем 9,1 миллиона зараженных. По подсчетам организации, умерли более 473 тысяч пациентов.

Глава ВОЗ призвал делать все возможное для борьбы с коронавирусом. По словам Гебрейесуса, в первую очередь, необходимо обеспечить кислородом всех тяжело больных пациентов, передает РБК.

