Ильхам Алиев на открытии воинской части Минобороны фото
Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев принял участие в открытии N-ской воинской части Министерства обороны.
Как сообщает АзерТАдж, первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков и заместитель министра обороны - командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Тахиров отдали рапорт главе государства.
Ознакомившись с созданными в воинской части условиями, президент Ильхам Алиев встретился с командованием воинской части.