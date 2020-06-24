Зараженные депутаты пришли в армянский парламент

В Армении коронавирусом заразился не только вице-спикер парламента от партии «Процветающая Армения» Ваге Энфиаджян, но и депутаты от правящего блока «Мой шаг» Кристине Погосян, Виктор Енгибарян, пишет газета «Грапарак».

«Согласно нашему источнику в парламенте, во фракции правящего блока уже есть около 10 инфицированных. Депутаты опасаются, что в ближайшие дни у многих подтвердится факт заражения. Дело в том, что они, несмотря на симптомы, 22 июня принудительно пришли в Национальное Собрание, чтобы обеспечить 88 голосов, необходимых для конституционных изменений», - отмечает издание.