Президент Азербайджана Ильхам Алиев 25 июня подписал распоряжение о награждении военнослужащих Министерства обороны и других лиц, имеющих особые заслуги в сохранении территориальной целостности Азербайджана, сообщает АзерТАдж.

В распоряжении говорится, что за особые заслуги в сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджана, выполнение своих служебных обязанностей и отличие при выполнении заданий, поставленных перед воинской частью, группа нижеследующих военнослужащих Министерства обороны Азербайджана и лиц, имеющих особые заслуги в сохранении территориальной целостности, награждены орденами "Азербайджанское знамя", "За службу Отечеству" третьей степени, медалями "За Отчизну", "За отвагу, "За военные заслуги".

Со списком награжденных можно ознакомиться здесь.