Вашингтон предлагает $10 миллионов за сведения о новом главаре ИГ

США удвоили награду за поимку главаря террористической организации «Исламское государство». Об этом говорится в заявлении на сайте Госдепа.

Теперь за информацию о местонахождении Амира Мухаммада Саида Абдель Рахмана аль-Мауля, также известного как Абу Ибрахим аль-Хашими аль-Кураши, заплатят 10 миллионов долларов.

По информации Госдепа, новый главарь ИГ стоял за похищением, убийствами и торговлей езидов (народ, проживающий на северо-западе Ирака, религиозное и этническое меньшинство в регионе). Помимо этого, аль-Мауль контролирует «глобальные операции», которые проводит группировка.