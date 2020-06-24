Натик Гусейнзаде, отдел информации 13:57

Вице-президент Федерации борьбы Азербайджана, прославленный тренер, полковник-лейтенант Государственной пограничной службы Фирдовси Умудов в своем посте на фейсбуке поздравил всех с предстоящим Днем вооруженных сил, который отмечается в Азербайджане 26 июня. «Я, как офицер Госпогранслужбы, как военный и спортсмен, поздравляю народ Азербайджана, семьи шехидов и ветеранов Карабахской войны с Днем вооруженных сил Азербайджана!», - написал Ф. Умудов.

Известный специалист также рассказал о трудной миссии азербайджанских пограничников и высказал свое мнение о недавних клеветнических публикациях в адрес начальника Госпогранслужбы Эльчина Гулиева, отметив, что попытки скомпрометировать пограничников не принесут результата и не скажутся на их боевом духе. «К сожалению, сегодня есть те, кто пытается бросить тень на успешную работу Государственной пограничной службы. Но эта черная пиар-кампания абсолютно безосновательна», - уверен знаменитый борец. Напомним, что накануне в соцсетях был распространен спутниковый снимок крупного объекта, расположенного в поселке Новханы. В публикации отмечалось, что вилла с большим искусственным озером, расположенная на территории в 200 га, принадлежит Эльчину Гулиеву. На деле же оказалось, что указанная на карте местность является объектом государственной значимости и к главе Госпогранслужбы никакого отношения не имеет. «Во главе с генерал-полковником Эльчином Гулиевым мы, пограничники, решаем самые сложные задачи, крайне важные для нашей страны, - пишет Фирдовси Умудов. – Мы всегда делаем все, чтобы оправдать возложенные на нас руководством страны надежды. Накануне Эльчин Гулиев проверил организацию служебно-боевой деятельности в воинских частях и подразделениях отдельной пограничной дивизии «Газах». В рамках посещения было изучено исполнение поручений президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, проведены встречи с пограничниками, находящимися на боевых позициях на линии фронта, состоялось ознакомление со служебными и жилищными условиями личного состава, с ходом строительства новых дорог и оборонительных стен.

Были проведены мероприятия по организации служебно-боевой деятельности пограничной дивизии «Газах» и предотвращению вражеских провокаций, созданию необходимой пограничной охраны и оборонной инфраструктуры, даны необходимые указания по повышению боеготовности воинских частей и подразделений, обеспечению неприкосновенности государственной границы и безопасности личного состава. Да, конечно, это происходит не в первый раз. Руководящий состав Погранслужбы, да и лично генерал-полковник Эльчин Гулиев, систематически посещают пограничные дивизии для проверки боеготовности. Родина, как известно, начинается с границы, и мы можем не сомневаться, что рубежи нашего государства на замке. Многие знают, что работа пограничника сложна. Наша Погранслужба во главе с Эльчином Гулиевым добилась нынешних успехов благодаря долгому и упорному труду. На трудных участках как в зимнюю стужу, так и в летний зной… Все это делается ради нашего государства, ради его символов. Бывает так, что пограничники месяцами не видят свои семьи, но и это не препятствует их службе в интересах Родины.

В руках автомат, а в сердце любовь к своей стране… Служба пограничника смертельно опасна. Бывает, дозорные рубежей становятся шехидами и навечно остаются в нашей памяти героями. Это не каждому дано. Азербайджанский народ гордится своими пограничниками. Так было и так будет! Сегодня благодаря работе Госпогранслужбы граждане Азербайджана могут спать спокойно». Фирдовси Умудов как замначальника Спортивного олимпийского центра «Серхедчи» («Пограничник») в своей записи подчеркнул, что многие знаменитые азербайджанские спортсмены добились своих нынешних успехов благодаря поддержке Госпогранслужбы. «Гаджи Алиев, Джабраил Гасанов, Рустам Оруджев, Расул Чунаев, Ниджат Шихализаде, Ильгар Мушкиев, Фарида Абиева и другие спортсмены получили столь нужную поддержку Госпогранслужбы. Да и мне самому, когда я боролся, Госпогранслужба и лично Эльчин Гулиев всегда приходили на помощь, когда меня преследовали травмы.