Джейхун Наджафов, отдел социума 14:10

В Азербайджане в качестве превентивной меры борьбы с распространением коронавируса разработано бесплатное мобильное приложение E-TƏBİB, которое позволит гражданам страны уберечься от коронавирусной инфекции и вовремя обратиться за врачебной помощью. Как сообщил haqqin.az руководитель рабочей İT-группы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Фуад Нифталиев, приложение одобрено компаниями Google и Apple, и каждый владелец смартфона может бесплатно скачать его в Play Market или АppStore.

Приложение E-TƏBİB предназначено как для защиты здоровых людей, чтобы вовремя ограничить контакты с инфицированными, так и для находящихся на карантине заболевших. Главной целью внедрения новой мобильной услуги является снижение случаев передачи ковида от человека к человеку и предупреждение тех, кто был в контакте с зараженными, чтобы они как можно скорее прошли тест на коронавирус. Сразу после запуска приложения включается облегченная функция Bluetooth, которая «встречается» с другими смартфонами, находящимися на расстоянии до двух метров. То есть инфицированный человек, находящийся на расстоянии 6-7 метров, скажем, на другой стороне улицы, не попадет в разряд вашего контакта. Надо отметить, что Bluetooth в этом приложении потребляет гораздо меньше энергии, чем обычный, который работает на большем расстоянии. Одной главных функций E-TƏBİB является и оповещение о результатах тестов. Все положительные результаты на ковид вносятся в систему, и люди, контактировавшие с ковид-позитивным лицом, будут оповещаться о том, что они не менее 10 минут общались с инфицированным на расстоянии до 2 метров. В этом случае, естественно, следует незамедлительно обратиться к врачам для тестирования.

При этом личные данные, имена, фамилии, местожительства ковид-позитивных разглашению не подлежат. Конфиденциальность, как утверждают разработчики, гарантирована. E-TƏBİB также предоставит обширную оперативную информацию - статистические данные по пандемии в стране и мире, рекомендации по профилактическим мерам, разъяснения условий карантина и др. Еще одна крайне важная функция E-TƏBİB – контроль за соблюдением карантина у себя на дому инфицированных. Периодически им будут приходить смс с предложением сканировать свое лицо. То есть необходимо, чтобы смартфон был всегда рядом. Если ковид-позитивный в нарушение карантина покинет квартиру дальше, чем на 10-30 метров, ему на телефон моментально поступит предупреждение. Приложение E-TƏBİB также будет сообщать о зонах наибольшего риска заражения на территории Баку. В будущем при передвижении с открытым Bluetooth мобильный будет предупреждать владельца о том, что вблизи находится человек с позитивным тестом. Наряду с предупреждением будут предоставляться рекомендации, куда обратиться для обследования, как самоизолироваться и другие профилактические меры. Данные об инфицированном человеке после выздоровления и завершения времени карантина из базы информации E-TƏBİB удаляются. «Чтобы располагать всей этой полезной в период пандемии информацией, нужно всего лишь скачать приложение. Бесплатно. По E-TƏBİB также можно будет оформить разрешение на выход из дома в период карантина для лиц, занимающихся предусмотренными Оперативным штабом видами трудовой деятельности. При этом программа ни в коем случае не следит за личной жизнью людей. Подобной мобильной услугой широко пользуются в десятках странах Европы, а также в Турции. Единственное ее предназначение – с помощью IT достижений остановить распространение инфекции», - заверяет Ф.Нифталиев.