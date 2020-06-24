Специальный аппарат в Азербайджане: можно распознать больного коронавирусом комментарий для haqqin.az немецкого биолога
В Азербайджане в качестве превентивной меры борьбы с распространением коронавируса разработано бесплатное мобильное приложение E-TƏBİB, которое позволит гражданам страны уберечься от коронавирусной инфекции и вовремя обратиться за врачебной помощью.
Как сообщил haqqin.az руководитель рабочей İT-группы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Фуад Нифталиев, приложение одобрено компаниями Google и Apple, и каждый владелец смартфона может бесплатно скачать его в Play Market или АppStore.
Приложение E-TƏBİB предназначено как для защиты здоровых людей, чтобы вовремя ограничить контакты с инфицированными, так и для находящихся на карантине заболевших. Главной целью внедрения новой мобильной услуги является снижение случаев передачи ковида от человека к человеку и предупреждение тех, кто был в контакте с зараженными, чтобы они как можно скорее прошли тест на коронавирус.
Сразу после запуска приложения включается облегченная функция Bluetooth, которая «встречается» с другими смартфонами, находящимися на расстоянии до двух метров. То есть инфицированный человек, находящийся на расстоянии 6-7 метров, скажем, на другой стороне улицы, не попадет в разряд вашего контакта.
Надо отметить, что Bluetooth в этом приложении потребляет гораздо меньше энергии, чем обычный, который работает на большем расстоянии.
Одной главных функций E-TƏBİB является и оповещение о результатах тестов. Все положительные результаты на ковид вносятся в систему, и люди, контактировавшие с ковид-позитивным лицом, будут оповещаться о том, что они не менее 10 минут общались с инфицированным на расстоянии до 2 метров. В этом случае, естественно, следует незамедлительно обратиться к врачам для тестирования.
При этом личные данные, имена, фамилии, местожительства ковид-позитивных разглашению не подлежат. Конфиденциальность, как утверждают разработчики, гарантирована.
E-TƏBİB также предоставит обширную оперативную информацию - статистические данные по пандемии в стране и мире, рекомендации по профилактическим мерам, разъяснения условий карантина и др.
Еще одна крайне важная функция E-TƏBİB – контроль за соблюдением карантина у себя на дому инфицированных. Периодически им будут приходить смс с предложением сканировать свое лицо. То есть необходимо, чтобы смартфон был всегда рядом. Если ковид-позитивный в нарушение карантина покинет квартиру дальше, чем на 10-30 метров, ему на телефон моментально поступит предупреждение.
Приложение E-TƏBİB также будет сообщать о зонах наибольшего риска заражения на территории Баку. В будущем при передвижении с открытым Bluetooth мобильный будет предупреждать владельца о том, что вблизи находится человек с позитивным тестом. Наряду с предупреждением будут предоставляться рекомендации, куда обратиться для обследования, как самоизолироваться и другие профилактические меры.
Данные об инфицированном человеке после выздоровления и завершения времени карантина из базы информации E-TƏBİB удаляются.
«Чтобы располагать всей этой полезной в период пандемии информацией, нужно всего лишь скачать приложение. Бесплатно. По E-TƏBİB также можно будет оформить разрешение на выход из дома в период карантина для лиц, занимающихся предусмотренными Оперативным штабом видами трудовой деятельности.
При этом программа ни в коем случае не следит за личной жизнью людей. Подобной мобильной услугой широко пользуются в десятках странах Европы, а также в Турции. Единственное ее предназначение – с помощью IT достижений остановить распространение инфекции», - заверяет Ф.Нифталиев.
Между тем в Германии такая программа профилактики контактов уже несколько месяцев повсеместно используется населением. Проживающая в ФРГ молекулярный биолог Ирина Якутенко рассказала haqqin.az, что «обычно, пока человек ощутит первые симптомы и раздумывает, болен он или нет, обращаться ли к врачу, проходит 2-3 дня. После тестирования еще 2-3 дня уходит на получение результатов. В итоге теряется почти неделя, в течение которой инфицированный человек продолжает общаться и заражать других».
Приложение же типа E-TƏBİB позволяет быстро отправить инфицированного человека на карантин, вычислить его контакты и остановить цепочку заражений, утверждает И.Якутенко. Приложение, считает медик, может служить альтернативой всеобщему строгому карантину.