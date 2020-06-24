Пашинян: из меня хотят сделать второго Саргсяна

"Они поняли, что движущей силой революции 2018 года было отторжение их образа. И теперь они хотят эксплуатировать этот образ – то есть, попросту говоря, сделать из меня Сержа Саргсяна, чтобы объявить о новой революции", - цитирует армянского премьера Sputnik Армения.

Далее Пашинян жалуется, что про новую власть стали вбрасывать слухи о том, что они рэкетиры, коррупционеры и контрабандисты. Подтверждением этому стало последнее дело о контрабанде сигарет, заметил он, считая, что в этом нет ничего случайного.

Не забыл армянский премьер и зятя экс-президента Сержа Саргсяна, Микаэла Минасяна: "Есть еще один человек, из известной семьи, он говорит: "Я по-мужски разговариваю", а сам из кухни не выходит. Да еще советует другим – выйдите, мол, из фейсбука и приобщитесь к реальности. Ты сам сперва выйди из кухни, потом советуй другим".