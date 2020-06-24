Генпрокуратура взяла начальника отдела таможни

Информация о незаконных действиях начальника транзитного отделения Главного таможенного управления по энергетическим ресурсам и на морском транспорте Джейхуна Бабаева на основании поступившего обращения из Государственного таможенного комитета была расследована в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на совместное заявление Генпрокуратуры и Государственного таможенного комитета.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, совместно проведенных Главным управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре и Государственным таможенным комитетом, Джейхун Бабаев 23 июня был задержан при получении взятки в размере в 750 долларов от уполномоченных представителей компаний Gate Est Group и İnterlogistics при таможенном оформлении товаров, принадлежащих этим компаниям.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 311.1 (получение взятки) УК Азербайджана. Решением Бинагадинского районного суда в отношении Джейхуна Бабаева была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности всего круга причастных лиц.