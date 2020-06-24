Погода на завтра: ветрено и прохладно
Завтра, 26 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове переменная облачность, временами пасмурно, утром местами кратковременный грозовой дождь, порывистый северо-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
На Апшероне ночью температура воздуха составит 21-24, днем 25-28, в Баку ночью 21-23, днем 25-27 градусов тепла.
Атмосферное давление повысится с 758 до 762 миллиметров ртутного столба, относительная влажность 65-75%.
В районах Азербайджана в пятницу временами ожидаются грозовые дожди, в северных и западных районах ливни, град. Восточный ветер временами усилится. Ночью 20-25, днем 30-34, в горах ночью 10-15, днем 18-23 градуса тепла.
Завтра на Апшероне ожидается усиление северного ветра, что благоприятно для метеозависимых лиц.