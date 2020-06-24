В последние дни наблюдается серьезный рост количества заболевших коронавирусом. Проведенный анализ показывает, что особые правила карантина и санитарно-эпидемиологические требования не дают ожидаемых результатов. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В Оперативном штабе отметили, что несмотря на рекомендации объектам предпринимательства о необходимости задействования как можно меньшего количества сотрудников, они регистрируют на портале İcazə.e-gov.az большую часть сотрудников.

Такой подход снижает эффективность ограничительных мер, и создает реальную угрозу для здоровья населения.

В связи с этим Оперативный штаб считает целесообразным пересмотреть вопрос о выдаче разрешений на работу в сторону ужесточения. В этом направлении будут приняты важные решения.