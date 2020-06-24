В России первую партию вакцины от COVID-19 планируют получить осенью

Первую промышленную партию вакцины от коронавируса в России планируется получить в начале осени, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает ТАСС.

"Мы все ждем обещанных сроков - это начало осени. Ждем для того, чтобы получить первую производственную партию вакцины", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее в Минздраве РФ сообщили о начале клинических испытаний двух форм вакцины против коронавируса, разработанных центром имени Н. Ф. Гамалеи. Первым группам добровольцев вакцина была введена 18 июня. Подведение итогов испытания ожидается к августу.