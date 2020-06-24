Генпрокурор назначил новых прокуроров в 10 районов обновлено 15:59
Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев продолжает кадровые реформы в органах прокуратуры.
Как сообщили haqqin.az, в пресс-службе Генпрокуратуры, приказами Кямрана Алиева Рашаду Баширову поручено исполнение обязанностей прокурора Гахского района, Вели Мустафаеву – Масаллинского района, Адилю Велиеву - Саатлинского района, Расиму Мусаеву – Загатальского района, Али Алиеву – Астаринского района.
Кроме этого, Анар Джафаров назначен прокурором Агстафинского района, Васиф Сулейманов – Агдамского района, Вахид Мамедов – Джалилабадского района, Илькин Мустафаев – Лачинского района.
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Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев назначил нового прокурора в Нефтчалинский район.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, приказом генерального прокурора заместитель прокурора города Гянджа Насиф Наджафов назначен прокурором Нефтчалинского района.