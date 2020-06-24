В Армении еще у нескольких депутатов коронавирус

Еще у нескольких депутатов армянского парламента выявлен коронавирус. Об этом Новости Армении заявила руководитель парламентской фракции правящего блока «Мой шаг» Лилит Макунц.

«...Сегодня могу сказать, что еще у нескольких депутатов выявлен коронавирус, но их имена не могу обнародовать... Еще у троих выявлен коронавирус», - сказала Макунц.

Накануне депутаты от «Моего шага» Виктор Енгибарян и Кристине Погосян сообщили о том, что они заразились COVID-19. Коронавирус подтвержден и у вице-спикера армянского парламента.