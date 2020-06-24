Грузия передумала открывать границы

Грузинские власти решили не возобновлять авиасообщение с зарубежными странами и не открывать сухопутные границы с соседями с 1 июля, как об этом несколько недель назад заявляла министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Как сообщает «Коммерсант», в четверг после заседания правительства Натия Турнава на пресс-брифинге сообщила, что, несмотря на заинтересованность грузинской стороны в привлечении туристов и значение индустрии туризма для экономики страны, «с большой вероятностью» возобновление авиасообщения «придется отложить до конца июля».

«Восстановление регулярных авиарейсов, в первую очередь, зависит от эпидемиологической ситуации в остальном мире,— заявила Натия Турнава.— Мы больше всего хотим, чтобы регулярные полеты возобновились, но приоритетом остается здоровье людей».