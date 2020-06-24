Китай строит военный лагерь на спорном участке границы с Индией

Китайские военнослужащие возводят новый укрепленный лагерь на линии фактического контроля в Ладакхе - в районе, где в этом месяце произошли столкновения с индийскими солдатами. Об этом сообщает Reuters.

В качестве доказательства агентство ссылается на спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies. Фотографии, как утверждается, были сделаны в понедельник, на них запечатлена долина реки Галван, где 15-16 июня произошли столкновения между военными Индии и Китая. На них видно, что на контролируемой китайской армией территории появились палатки и возводится укрепленный лагерь, отмечает Reuters. На снимках, сделанных за неделю до этого, этих сооружений нет, пишет ТАСС.

Нью-Дели утверждает, будто строительные работы ведутся на территории Индии - с индийской стороны от линии фактического контроля. Пекин, напротив, считает весь этот район своим. Аналогичную информацию об активности Народно-освободительной армии Китая в Ладакхе приводят индийские газеты.