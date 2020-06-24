В Иране предупредили о скором введении масочного режима

Руководство Ирана намерено обязать жителей страны носить маски в зависимости от эпидемиологической ситуации в том или ином районе страны, такое сообщение опубликовано на сайте президента Ирана Хасана Роухани.

По его словам, в мире сейчас начинается новый этап противодействия COVID-19, и Иран не представляет собой исключение, поэтому стране необходимо принимать быстрые и эффективные меры, передает РИА Новости.

Роухани пояснил, что обязательное ношение масок и выполнение требований Минздрава Исламской Республики являются неизбежными мерами, которые предстоит реализовать на новом этапе борьбы с коронавирусом.

"Ответственные лица социально-экономических комитетов и комитетов по безопасности, а также здравоохранения в национальном штабе по противодействию коронавирусу подготовили соответствующие директивы, касающиеся того, в каких районах страны или в каких местах ношение масок будет обязательным", - цитирует выступление президента в ходе заседания с профильными комитетами штаба РИА Новости.

По его словам, власти объявят, как только указание о ношении масок будет утверждено, однако для этого также необходимо подготовить основу, в том числе обеспечить производство различного типа масок, продавая их по низким ценам.