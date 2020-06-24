Пашинян о своей ошибке при борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал ошибку властей при борьбе с коронавирусом, передает Новости Армения.

Во время режима ЧП власти ввели ограничения на свободу слова, но затем отменили их по призыву оппозиции, заявил Пашинян во время своего выступления в парламенте.

«Когда вы говорите, в чем мы ошиблись – отвечу: в этом, когда по призыву оппозиции и международных структур сняли ограничения. И свобода слова и социальных сетей, от которых мы не отказываемся, толкают людей на смерть», – сказал глава правительства.

По словам Пашиняна, некоторые политические силы полагают, что, чем больше людей заразится коронавирусом и умрет, тем больше у них будет возможностей делать громкие заявления.

По последним данным, в Армении было зафиксировано 22 488 случаев коронавируса. Умерли 397 пациентов, выздоровели 11 335.