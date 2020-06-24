«Если Оперативный штаб примет решение в связи с дальнейшим ужесточением карантинного режима, информация об этом будет предоставлена». Об этом на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, говорить об этом что-либо заранее будет неправильно.

«Все зависит от статистики, а также от поведения людей. Если даже мы не хотим идти на ужесточение, при несоблюдении правил и увеличении показателей, будем вынуждены пойти на данный шаг. Но опять-таки решение примет оперативный штаб», - сказала она.

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«Некоторые граждане вновь собираются во дворах, при этом не используют маски». Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

Я.Гараева отметила, что сегодня есть даже такие семьи, где результаты тестов взрослых отрицательные, а у детей результаты тестов положительные, дети становятся переносчиками.

«Сегодня парки открыты. Мы должны соблюдать правила также и в парках. В противном случае ожидаемый результат не будет достигнут. Если мы снова будем собираться во дворах, парках, нарушая правила, уменьшение числа заражений можем и не увидеть», - сказала она.

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Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана проводит брифинг, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

В брифинге участвуют руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи, завотделом контроля и профилактики болезней TƏBİB Ягут Гараева и резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи.

В ходе брифинга представители Оперативного штаба ответят на вопросы журналистов.