Премьер Украины: карантин продлится до появления вакцины от коронавируса

Карантинные меры на Украине сохранятся, пока не будет найдена вакцина или лекарство, которые помогут управлять смертностью от COVID-19 в стране. Такое заявление сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«…Мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам помочь управлять летальностью», ― цитирует его украинское издание «Новое время».

Целью скоординированной работы правительства, медиков и проявления осознанности народа должно быть, по его словам, доведение Украины до момента нахождения лекарства от коронавируса с наименьшими потерями. Только тогда власти смогут снять карантин.

Ранее в четверг в Украине был зафиксирован новый рекорд по числу заболевших коронавирусной инфекцией. В стране за сутки выявлены 994 случая COVID-19, при этом 16 человек скончались.