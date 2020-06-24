Накануне в полицию позвонил местный житель. Он рассказал, что несколько раз около городского роддома видел берущего пассажиров таксиста А.Н. По словам источника, он слышал, как другие таксисты ссорились с ним и требовали от него прекратить работу, так как он инфицирован коронавирусом, у него двусторонняя пневмония. Полицейские в тот же день перевезли А.Н. в специальное место, изолировав его, пишет Sputnik Армения.

В медцентре Абовяна сообщили, что таксист сдал тест на коронавирус 20 июня, 23 июня ему рассказали о положительном результате. Ему и его семье было предписано уйти в изоляцию, но мужчина нарушил ее и подверг опасности жизнь и здоровье других людей.

Возбуждено уголовное дело по п.1 ст. 277.1 (нарушение санитарно-противоэпидемических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).