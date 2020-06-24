В Британии готический замок решили продать за 1 фунт

В шотландском городе Арброт продают двухэтажный готический особняк под названием Вязы. Замок можно приобрести всего лишь за один фунт стерлингов, пишет The Scottish Sun.

Желающих приобрести Вязы не так уж и много, поскольку будущему владельцу придется вложить в его реконструкцию достаточно средств. Особняк находится в списке архитектурных объектов, находящихся под угрозой разрушения, поэтому аукционисты просят потенциальных клиентов сначала здраво оценить свои возможности.

Эксперты надеются, что новые владельцы смогут вернуть Вязам "прежнее великолепие". Замок был построен в XIX веке семьей Корсар. До Второй мировой войны там располагался отель, затем - детский дом.