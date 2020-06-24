В Африке удалось победить вспышку смертельного заболевания

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об окончании вспышки Эболы на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), начавшейся почти два года назад.

"Министр здравоохранения ДРК Этени Лонгондо официально объявил об окончании вспышки Эболы на северо-востоке ДРК! Поздравляем правительство и министерство здравоохранения ДРК, а также граждан ДРК с этой победой над одной из самых продолжительных и смертельных вспышек Эболы в истории", - цитирует РИА Новости заявление регионального представительства ВОЗ.

ВОЗ 1 августа 2018 года объявила о новой вспышке заболевания лихорадкой Эбола в ДРК. В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала вспышку вируса Эболы в ДР Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба. По данным ВОЗ, за почти двухлетний срок заразились 3470 человек, скончались 2287 заболевших.