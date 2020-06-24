Представитель ВОЗ: «За 14 дней число заражений коронавирусом в Азербайджане выросло на 50 процентов»

«Пандемия коронавируса стремительно расширяется. Если для достижения количества зараженных в 100 тысяч человек понадобилось два месяца, то только за последние сутки в мире заразились 180 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабмине сказала руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане Ханде Харманджи.

«Несмотря на то, что ситуация в Европе улучшается, на глобальном уровне не все хорошо. В Европе 21 процент зараженных вирусом - это медицинские работники, 95% - люди, страдающие различными заболеваниями, 94% - люди старше 65 лет», - сказала она.

Ханде Харманджи добавила, что за последние две недели, количество заразившихся в Азербайджане выросло на 50 процентов.