TƏBİB о передаче части полномочий Минздраву

«Для дальнейшего совершенствования борьбы с коронавирусом амбулаторное лечение поручено Министерству здравоохранения». Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказала заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, главной целью этого является усиление борьбы, разделение рабочей нагрузки.

«Пациенты, проходящие лечение дома, будут находиться под контролем участковых врачей. В определенные часы врачи будут связываться с пациентами», - сказала она.