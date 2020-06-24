Проблемы устойчивого развития экономики обсудили в Баку

Ректор довел до внимания, что пандемия внесла коренные изменения в сектор высшего образования, на фоне произошедших процессов система дистанционного обучения утвердила себя как более адекватная система образования.

Поприветствовав участников конференции, ректор UNEC профессор Адалат Мурадов отметил отрицательное влияние пандемии COVID-19 на развитие мировой экономики, подчеркнул неизбежность бурного развития цифровых компаний, цифровой технологии, которая охватит все сферы нашей жизни.

В конференции наряду с организаторами приняли участие руководящие лица Министерства образования, Министерства экономики, Милли Меджлиса Азербайджана, других госструктур, действительные члены и члены-корреспонденты НАНА, представители научных и образовательных учреждений мира.

При организационной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и Структуры социального и экономического развития (Economic Social Development – ESD) состоялась 55-я международная конференция в онлайн-формате на тему «Социально-экономические проблемы устойчивой экономики», посвященная 90-летию UNEC.

Президент Оргкомитета Домагож Джингула отметил, что уже во второй раз проводится международная конференция совместно с UNEC, и выразил уверенность в успешном продолжении этого сотрудничества.

Председатель Комитета по экономике, политике и предпринимательству Милли Меджлиса Тахир Миркишили отметил, что UNEC сыграл важную роль в развитии интеллектуального капитала и кадрового потенциала в стране, подготовку кадров с ведущими университетами мира по программам двойного диплома назвал важным вкладом в устойчивое развитие Азербайджана. Он отметил важность сотрудничества между комитетом, которым руководит, в направлении укрепления экономического законодательства, и UNEC.

Подчеркнув значение темы конференции, заместитель министра образования Идрис Исаев затронул вопрос целей «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике». Он довел до внимания важные изменения в деятельности UNEC за последний период.

Заместитель министра экономики Севиндж Гасанова отметила, что Азербайджан быстро отреагировал на новые вызовы, принял план мероприятий в период пандемии и постпандемии.

Затем профессор Загребского университета Марижан Джингула рассказал о технологическом развитии в мире, а также о влиянии экономических и политических процессов на сферу науки и образования.

Директор департамента организации и управления научной деятельности UNEC профессор Захид Мамедов выступил по теме «Один пояс, один путь: Участие Азербайджана в осуществлении мегапроекта».

Конференция продолжила работу в пленарных заседаниях. Следует отметить, что на международной конференции представлены 386 научных статей из свыше 20 стран мира.