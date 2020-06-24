Проблемы устойчивого развития экономики обсудили в Баку
При организационной поддержке Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) и Структуры социального и экономического развития (Economic Social Development – ESD) состоялась 55-я международная конференция в онлайн-формате на тему «Социально-экономические проблемы устойчивой экономики», посвященная 90-летию UNEC.
В конференции наряду с организаторами приняли участие руководящие лица Министерства образования, Министерства экономики, Милли Меджлиса Азербайджана, других госструктур, действительные члены и члены-корреспонденты НАНА, представители научных и образовательных учреждений мира.
Поприветствовав участников конференции, ректор UNEC профессор Адалат Мурадов отметил отрицательное влияние пандемии COVID-19 на развитие мировой экономики, подчеркнул неизбежность бурного развития цифровых компаний, цифровой технологии, которая охватит все сферы нашей жизни.
Ректор довел до внимания, что пандемия внесла коренные изменения в сектор высшего образования, на фоне произошедших процессов система дистанционного обучения утвердила себя как более адекватная система образования.
Президент Оргкомитета Домагож Джингула отметил, что уже во второй раз проводится международная конференция совместно с UNEC, и выразил уверенность в успешном продолжении этого сотрудничества.
Председатель Комитета по экономике, политике и предпринимательству Милли Меджлиса Тахир Миркишили отметил, что UNEC сыграл важную роль в развитии интеллектуального капитала и кадрового потенциала в стране, подготовку кадров с ведущими университетами мира по программам двойного диплома назвал важным вкладом в устойчивое развитие Азербайджана. Он отметил важность сотрудничества между комитетом, которым руководит, в направлении укрепления экономического законодательства, и UNEC.
Подчеркнув значение темы конференции, заместитель министра образования Идрис Исаев затронул вопрос целей «Государственной стратегии по развитию образования в Азербайджанской Республике». Он довел до внимания важные изменения в деятельности UNEC за последний период.
Заместитель министра экономики Севиндж Гасанова отметила, что Азербайджан быстро отреагировал на новые вызовы, принял план мероприятий в период пандемии и постпандемии.
Затем профессор Загребского университета Марижан Джингула рассказал о технологическом развитии в мире, а также о влиянии экономических и политических процессов на сферу науки и образования.
Директор департамента организации и управления научной деятельности UNEC профессор Захид Мамедов выступил по теме «Один пояс, один путь: Участие Азербайджана в осуществлении мегапроекта».
Конференция продолжила работу в пленарных заседаниях. Следует отметить, что на международной конференции представлены 386 научных статей из свыше 20 стран мира.