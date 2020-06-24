Оперштаб о лечении бессимптомных больных коронавирусом дома

Определенное время мы должны изолировать себя от родных. Об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявила заведующая отделом контроля и профилактики заболеваний TƏBİB Ягут Гараева.

По ее словам, после проникновения вируса на территорию республики, стали наблюдаться случаи заражения среди семей.

«Эффект от принимаемых мер по борьбе с коронавирусом больше зависит от общества», - сказала она.

По ее словам, врачам даны медико-методические указания в связи с лечением в домашних условиях.

«Этим больным лечение не потребуется, они будут находиться под наблюдением. Поэтому им не потребуются и лекарства. С другой стороны, в настоящее время лечение проводится для устранения симптомов, еще не создано лекарство, позволяющее непосредственно воздействовать на болезнь. Люди должны учитывать и то, что употребление лекарственных препаратов без врачебного контроля может привести к очень серьезным последствиям», - сказала она.