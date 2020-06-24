Гигантское пылевое облако из Сахары добралось до Латинской Америки фото
Небо над Вест-Индией и Центральной Америкой потемнело из-за громадного облака пыли, принесенного ветром из африканской пустыни Сахара, сообщает BBC.
В прошедшее воскресенье облако добралось до Пуэрто-Рико, затем накрыло Кубу и частично Мексику.
На Гваделупе и Мартинике в воздухе наблюдается самая густая дымка за последние 10 лет. На Кубе людей, страдающих астмой и другими болезнями органов дыхания, официально предупредили о повышенном риске для здоровья.
Пылевые облака наподобие нынешнего возникают, когда над Сахарой задувают сильные ветры. Пыль поднимается в верхние слои атмосферы и переносится на тысячи километров. В данном случае она распространилась до Мехико на западе и Майами на севере.