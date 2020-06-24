В Евросоюзе рекомендовали в продажу первое лекарство при COVID-19

Европейское агентство по лекарственным средствам одобрило "Ремдесивир" в качестве первого препарата, который может использоваться для лечения вызванного коронавирусом инфекционного заболевания. Об этом сообщила Комиссия по оценке лекарственных средств Нидерландов.

По данным организации, регистрация выдана на один год при условии, что производитель представит результаты дополнительных исследований и информацию о процессе производства не позднее декабря, передает ТАСС.

"После того как Еврокомиссия выдаст одобрение, доктора в ЕС смогут начать выписывать препарат пациентам с коронавирусом, которые госпитализированы с воспалением легких и которые дополнительно нуждаются в кислороде, - отметили в комиссии. - Такие пациенты при приеме ремдесивира выздоравливают в среднем на четыре дня быстрее".

Голландские специалисты ожидают, что Еврокомиссия одобрит препарат уже на следующей неделе.