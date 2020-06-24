Посредством спутника Azersky компания «Азеркосмос» провела мониторинг пожаров, совершенных Арменией на оккупированных территориях Азербайджана в июне этого года.

По результатам анализа снимков, полученных со спутника Azersky, пожары были учинены в селе Гёярх и на приближенных территориях, находящихся в оккупированной части Тертерского района Азербайджана, вблизи линии соприкосновения в направлении армянских позиций. По данным анализа снимков, к настоящему времени площадь пожара в этом районе достигла 866 га.

Кроме того, выявлено, что с начала июня по сегодняшний день армяне учинили крупные пожары на территории населенных пунктов Хыдырлы, Сеидли, Сарыджалы и Юсифджанлы Агдамского района, вокруг населенных пунктов Муганлы Ходжавендского района, Ашагы Вейсалли, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдурахманлы и Горадиз Физулинского района. В результате экологического террора, совершенного армянами, площадь пожара достигла 2422 га.

В настоящее время в упомянутых районах ведется ежедневный мониторинг с помощью спутника Azersky.