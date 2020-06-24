Вдова сына Хрущева опровергла информацию о причине смерти супруга

Вдова Сергея Хрущева опровергла данные о том, что причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ со ссылкой на данные полиции сообщили, что Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову.

Вдова Хрущева Валентина Голенко заявила, что он скончался от старости. «Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении — от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года», — утверждает Голенко.

Сергей Хрущев умер 18 июня в своем доме в американском Крэнстоне на 85-м году жизни.