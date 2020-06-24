Кабмин внес изменения в решение об ужесточении режима карантина

Кабмин Азербайджана внес изменения в решение «О дополнительных мерах по ужесточению особого карантинного режима в городах Баку, Сумгаит, Гянджа, Лянкяран, Евлах, Масаллы, Джалилабад и на территории Абшеронского района».

Согласно новому решению, количество сотрудников, которых можно привлекать на работу во время ужесточенного режима карантина, определено на уровне 30% и 50% для разных сфер. Со списком сфер, на которых распространяется это изменение, можно ознакомиться на сайте Кабмина.

Кроме того, Кабмин определил правила, по которым можно получить разрешение на выход из дома через мобильное приложение E-Təbib. Раньше подобное разрешение можно было получить только посредством смс-сообщения.